Piazzetta San Francesco a Trani tinta di Tricolore con “Politiche di coesione: l’Europa che cambia”

Piazzetta San Francesco si colora di verde bianco e rosso, con un pizzico di "celeste" europeo, per l'incontro "timbrato" Fratelli d'Italia che ha visto come ospite, nella serata di ieri 14 luglio, l'Eurodeputato FDI. L'incontro incentrato sul ruolo giocato dall'Europa e dai nostri Eurodeputati italiani a Bruxelles, come spiega anche il "titolo" stesso della serata: "Politiche di coesione: l'Europa che cambia", ha visto un ampia partecipazione della cittadinanza, probabilmente alimentata anche dalla comodità relativa alla scelta di un luogo centrale, importante e quindi sotto gli occhi di tutti. L'occasione è stata utile tanto per parlare di Europa e di ciò che l'Europa fa o meglio, dovrebbe fare lì in quel di Bruxelles, quanto per provare a capire come le scelte "dell'alto" influenzino le singole regioni della nostra Italia, in particolare del sud.«Il nostro è un impegno proficuo, siamo riusciti a far cambiare la lotta soprattutto ideologica che c'è in Europa. Non è come in Italia dove c'è una maggioranza organica. Per noi i temi dell'identità, dell'autonomia strategica sia energetica che alimentare e il tema dell'immigrazione sono fondamentali. Per questo motivo i provvedimenti che sono stati adottati hanno cambiato direzione rispetto al passato. Ora aspettiamo l'approvazione del bilancio. Aspettando di sapere quindi quali saranno le risorse a disposizione delle nostre regioni – spiega l'Europarlamentare per poi evidenziare l'importanza della politica di coesione e l'effetto che questa ha sulle regioni - La politica di coesione è essenziale. Le nazioni del nord d'Europa non sono per le politiche di coesione. Noi vorremmo che le regioni del sud d'Italia e di tutti i sud dell'Europa abbiano quelle maggiori risorse di cui necessitano. Il nostro lavoro si incentra su questo. Vogliamo lavorare avendo a cuore il benessere dei cittadini, con buonsenso». Così l'ospite della serata.A far da eco alle parole di Ventola ci sono le dichiarazioni di– commissario cittadino FDI – prima: «Oggi è un'occasione per parlare di Europa, ma soprattutto per portare sul territorio tutte quelle attività che si fanno a Bruxelles e che vengono percepite lontane dai cittadini. Il lavoro e le decisioni che avvengono in Europa hanno un impatto importante e determinante sul territorio è per questo che oggi facciamo questo evento in collaborazione con l'eurodeputato Francesco Ventola, per capire cosa si è fatto in questo anno e quali siano le prospettive» e di– capogruppo consiliare FDI – poi: «è un evento importantissimo. Non siamo abituati a vedere eventi politici quando non siamo in campagna elettorale. Oggi un confronto importante con l'eurodeputato del territorio Francesco Ventola, che ritorna a Trani, città che ha sempre nel cuore che continua ad avere nel cuore. È un resoconto su questo primo anno di attività da eurodeputato, un anno di attività importantissimo che ha visto anche una nomina importante di un altro nostro co-regionale Raffaele Fitto, in qualità di Vicecommissario. Parleremo di Pnrr e fondi di coesione e di come possono cambiare i comuni grazie a questi strumenti».