Piazzolla & Friends: il tributo di Trani al suo celebre "figlio", Astor Piazzolla, a cento anni dalla nascita

Molto più di un omaggio al rivoluzionario del tango nell'anno in cui si celebra in tutto il mondo il centenario dalla nascita diPantaléon(Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992). È quello che assicurano gli organizzatori dell'. Dopo il successo dell'e del, infatti, la città in cui affondano le radici paterne di Astor Piazzolla si appresta a magnificare ancora un gigante del panorama artistico mondiale.Molto più di un omaggio. Da un'idea di Giuseppe Ragno, che strizza l'occhio ai concerti memorabili di un altro grande della storia della musica come Pavarotti, che sapeva fondere sapientemente lirica e pop, nasce il, ultima moglie di Astor. Un cartellone di pregio tra concerti e spettacoli teatrali per gli estimatori del grande genio argentino di origini italiane che parte già la prossima settimana ed è destinato a rimanere nella storia di Trani., compositore di oltre 3.000 brani musicali che spaziano dal 'nuevo tango' al jazz e che hanno influenzato diverse correnti musicali.. Proprio dalle sponde tranesi, infatti, partì alla volta di quella terra lontana il nonno pescatore del grande compositore e polistrumentista che ha rivoluzionato il tango. L'Argentina, si sa, è terra di rivoluzionari che diventano icone, e con Astor Piazzolla non è stata da meno: dal 2008 è intitolato a lui l'aeroporto di Mar del Plata, sua città d'origine, e nel 2013 Masso Sassorosso, cittadina toscana da dove proveniva la famiglia materna, gli ha dedicato una piazzetta, mentre a Trani, da cui provenivano i nonni di Astor, c'è Via Astor Piazzolla e a lui è dedicata anche la grancassa della Villa comunale.Testimonianza storica di un Paese complesso, il tango affidava alla melodia temi esistenziali come il tempo, l'amore, la morte; testi malinconici esprimevano con rabbia la nostalgia e le speranze di genti diverse, emigranti, ma anche gauchos argentini che cercavano fortuna nei centri urbani. il tango è un simbolo, una bandiera, una "manera de vivir".Forse molti non avranno mai passeggiato per i barrios di Buenos Aires, forse non avranno mai messo piede in una milonga, né ammirato gli artisti di strada lungo el Caminito, ma se chiediamo di Astor Piazzolla, chiunque penserà al re del tango dalla fama straordinaria.Per la storia del tango, quella di Astor Piazzolla e il suo bandoneón è stata una rivoluzione definitiva. Lo stesso Piazzolla portò la musica da tango nei teatri per ascoltarla, svincolandola dalle milonghe.Binelli è ampiamente acclamato come uno dei massimi esponenti della musica di Astor Piazzolla, avendo fatto parte, nel 1989, del "Sexteto Nuevo Tango" di Piazzolla, suonando come secondo bandoneon insieme ad Astor Piazzolla in uno degli ultimi tour mondiali del compianto maestro. La pianista Polly Ferman affascina il pubblico con eccezionali esecuzioni di opere di compositori latinoamericani, è riconosciuta dal Japan Times come "Ambasciatrice musicale delle Americhe"., a cui hanno partecipato musicisti da tutto il mondo, dalla Germania, Giappone, Cina, Repubblica Ceca, ecc...di 500 euro,. A questi, cittadino tranese e grande sostenitore e promotore delle note di Astor Piazzolla, il merito di aver portato per la prima volta a Trani Laura Escalada Piazzolla, moglie di Astor.Nato in Argentina nel 1979, Victor Villena ha iniziato a studiare il bandoneon all'età di 9 anni nella periferia di Buenos Aires. A 17 anni è stato eletto "bandonéoniste révélation" dall'Accademia Nazionale di Tango di Buenos Aires. Ha vinto il Premio per il miglior solista al Concorso Nazionale Argentina nel 1997. Nel 1999 ha lasciato l'Argentina per stabilirsi in Francia, Dal 2003 al 2007 ha fatto parte del tour mondiale dei Gotan Project, leggendario gruppo di musica elettronica. Sabrina Condello ha iniziato lo studio del violino all'età di sette anni presso l'Accademia di Musica Principe Ranieri III di Monaco, dove ha ottenuto il Premio Perfectionnement nella classe di Louis-Denis Ott. Nel 2019 forma un duo bandoneon-violino con il bandoneonista di fama internazionale Victor Hugo Villena. Insieme creano un repertorio originale mescolando tango, musica classica e contemporanea.esibirà in una serata che sarà dedicata al grandissimo Maestro argentino nella città che gli ha dato "i natali". In scaletta molti brani dell'album "", arrangiati dal celebre violinista "rock" Alessandro Quarta, acclamato dalla critica internazionale anche oltre oceano e definito "musical genius" dall'emittente televisiva CNN. Con il violino è capace di regalare emozioni indescrivibili. Quarta è un polistrumentista e compositore, ha scritto alcune musiche per film di Walt Disney. Divenuto uno dei più famosi violinisti al mondo, ha avuto la possibilità di collaborare con artisti del calibro di Lucio Dalla, Boy George, Liza Minelli, Jovanotti, Lenny Kravitz, Celine Dion e molti altri. Ha fatto il giro del mondo con la sua musica, in tournée ha suonato in America, Asia ed Europa.andrà in scena lo spettacolo di teatro danza,, ", i fratellidi straordinaria bravura e fascinoIl calendario di tutti gli eventi è consultabile sul sito internet www.centenariopiazzolla.it e sulla pagina social FB centenariopiazzolla.. Per accedervi è obbligatorio effettuare la prenotazione al seguente link: https://forms.gle/ yNnXji18a8KWpfF76 , essere in possesso del Green pass ed indossare la mascherina sino al raggiungimento del posto a sedere. Posti limitati. Info: 0883500044.Spettacolo Teatrale "": https://www.i-ticket.it/ eventi/spettacolo-teatrale- sognando-piazzolla-terrazza- davide-santorsola-trani