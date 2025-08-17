Baudo
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette

Scomparso il presentatore che ha disegnato il profilo dello spettacolo nella televisione italiana

Trani - domenica 17 agosto 2025 7.23
Da ieri la notizia della scomparsa di Pippo Baudo si è diffusa a macchia d'olio su social, media e poi con speciali a lui dedicati in tv, riconosciuto come il maestro della tv italiana e ricordato da artisti e pubblico come un simbolo di genialità e stile, capace di attraversare generazioni.
E anche Trani, che ha incrociato il suo cammino in più occasioni, è nella sua memoria colpita da questa scomparsa, ricordando tempi favolosi. Era l'8 agosto 1965 quando, su volere dell'allora sindaco Francesco Paolo Mongelli, sognatore di un festival estivo per la città, si tenne il Festival di Trani, una vetrina importante della musica italiana. Baudo, giovane brillante e già deciso nel suo stile, fu il volto dell'evento, che ospitò stelle del calibro delle gemelle Kessler, Sergio Endrigo, Little Tony e l'imitatore Alighiero Noschese. Baudo tornò a Trani, partecipando alle serate memorabili del locale La Lampara e alla Festa delle Caterinette, dove le giovani sartine della città venivano celebrate nella loro artigianalità professionale.
Quegli anni videro Trani emergere come una città elegante, capace di attrarre le stelle della musica e della televisione, un luogo di mondanità e talento destinato a lasciare un segno indelebile nella cultura popolare italiana. Baudo, con il suo carisma e stile inconfondibile, fu un volto autorevole di quegli anni d'oro, un testimone privilegiato di una Trani che non c'è più e che, chissà, con altre visioni, avrebbe potuto continuare a brillare. Mancherà quel rispetto per il pubblico, teso a offrire sempre il meglio con inventiva e professionalità, che oggi vacilla nell'intrattenimento dello spettacolo televisivo. Ciao , Pippo e grazie di aver "inventato" te e con te tanti grandi artisti della musica e dello spettacolo: e anche di aver amato per qualche sera la nostra Città.


