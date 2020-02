Playground "La Gabbia", oggi open play in onore di Kobe Bryant

Domenica 2 febbraio, presso "La Gabbia", in via Gisotti, si svolgerà "Open play "in onore ed in ricordo di Kobe Bryant e della figlia GiGi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino al tramonto. Un'iniziativa promossa dalla Turenum Pro Loco che coinvolge moltissime realtà in tutta Italia, ed alla quale abbiamo scelto di unirci con entusiasmo.Lo faremo così, come capita, con chi ci sarà, come si faceva un tempo. Niente arbitri, niente gironi o magliette da gara, niente premi; solo noi, una palla, ed un sogno che poi è un po' come hanno iniziato molti e come, sicuramente, iniziò anche Kobe.P.S. Durante l'evento verrà utilizzato l'hashtag #OneLastShot al fine di raccogliere foto e video dei ritrovi spontanei che usciranno domenica in tutta Italia, i quali saranno poi raggruppati e montati in un video. Questo l'omaggio dei tifosi italiani a Kobe Bryant, alla figlia Gianna.