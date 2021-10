Pochi parcheggi in piazza Sedile San Marco? Il gestore del bar: «Le auto davanti al locale non possono stare»

E' di parere contrastante la risposta del gestore del bar in piazza Sedile san Marco rispetto alla segnalazione da parte di alcuni residenti della zona che lamentavano la carenza di parcheggi e quei pochi esistenti occupati da tavolini e sedie dell'attività ( click qui ).Il quesito posto dall'imprenditore e rivolto al Comando della Polizia Locale e al sindaco Amedeo Bottaro è chiaro: perché dovrei avere le auto parcheggiate davanti al mio locale? Contrariamente a quanto riferito dai residenti e con foto alla mano, il gestore dimostra come, nonostante la presenza di tavolini e sedie sul marciapiede, le auto continuano a parcheggiare e ciò comporterebbe un danno d'immagine all'attività stessa, praticamente oscurata dai mezzi lì davanti. Ma non solo: le auto, come ci tiene a sottolineare l'imprenditore, non possono essere parcheggiate in curva e quindi i residenti non sono in diritto di reclamare quei parcheggi.Da qui la chiara presa di posizione del titolare: continuare, almeno fino a fine anno, a posizionare tavolini e sedie fuori al bar (nonostante la carenza di lavoro in vista della stagione invernale) in quanto non vi è in atto alcun illecito o abuso del suolo pubblico.