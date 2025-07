"Politiche di coesione, l'Europa che cambia": FDI (Trani) organizza un incontro

L'appuntamento è fissato per il 14 luglio alle ore 20:00 in Piazzetta San Francesco, spazio antistante la Biblioteca Comunale:quale futuro per la nostra città?" questo il titolo dell'evento che vedrà il dialogo traeurodeputato al Parlamento Europeo, e, vicedirettore di TgNorba. Sarà un'occasione per riflettere sul ruolo delle politiche di coesione europee, sull'impatto che esse hanno sui territori e sulle prospettive future per le comunità locali. L'incontro, pubblico e aperto alla cittadinanza, sarà anche un momento di bilancio sull'attività svolta da Francesco Ventola nel suo primo anno di mandato a Bruxelles.