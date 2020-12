Posso andare a pranzo dai parenti a Natale? Le risposte alle domande più frequenti

❓Siamo una coppia di genitori. Possiamo invitare a pranzo nostro figlio con la sua famiglia?

❓Posso invitare a pranzo i nonni?

❓Se ho una famiglia di quattro persone, con figli con età superiore ai 14 anni, posso spostarmi a casa dei nonni per il pranzo di Natale?

❓Se utilizziamo due auto differenti, possiamo io, mia moglie e i miei due figli maggiorenni andare a casa dei nonni?

❓Il giorno di Natale (giorno rosso) posso andare a pranzo a casa di mia sorella che abita in un altro comune?

❓Si può festeggiare il Capodanno all'aperto? E sono vietati i botti?

❓Anche a Natale e Capodanno è in vigore il coprifuoco?

❓Le Forze dell'Ordine possono fare controlli all'interno delle abitazioni?

❓Posso invitare un amico al pranzo di Natale o di Capodanno? Chi sono le "persone" autorizzate allo spostamento verso abitazioni private?

❓Dopo essere stato da un amico a pranzo, è consentito il rientro a casa?

❓Posso rientrare sempre nella mia residenza?

❓Posso raggiungere un amico o un parente che abita in un'altra regione?

❓Quali sono i giorni di "semi libertà", quelli in cui non vale la zona rossa?

❓Nei giorni arancioni si può uscire di casa? E i negozi restano aperti?

❓Posso andare nella mia seconda casa?

❓Nei giorni rossi posso uscire di casa per comprare una pizza o per andare a fare sport?

❓Posso andare nel parrucchiere o nel barbiere nei giorni rossi?

❓Se sono in zona rossa posso portare mio figlio a giocare al parco?

❓Cosa si rischia in caso di inosservanza delle regole sugli spostamenti?

Le domande e le risposte sul Decreto di Natale.➡️Sì, il decreto di Natale e Capodanno consente lo spostamento, anche nei giorni "rossi", di due persone "over 14" per raggiungere un nucleo familiare diverso, solo una volta al giorno, e comunque non oltre le ore 22. Badate bene, è previsto il limite massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Quindi il figlio, con la moglie e un bambino sotto i 14 anni, potrà trascorrere il Natale o il Capodanno a casa dei propri genitori. Non potrà farlo, invece, il figlio con la moglie e un ragazzo che ha più di 14 anni.➡️Sì, ma con la massima precauzione. Gli anziani sono i soggetti più fragili e proprio in famiglia il rischio di contrarre il virus è molto elevato. Anche in questo caso vale la regola delle due persone non conviventi per abitazione e fino al massimo di una volta al giorno.➡️No, quattro persone seppur conviventi non possono recarsi nella stessa abitazione privata diversa dalla propria. Al massimo (se proprio necessario) saranno i nonni a spostarsi, sempre nel limite di due.➡️Assolutamente no. Il testo è chiaro: ogni abitazione privata può accogliere al massimo due ppersone non conviventi ed una sola volta al giorno dalle 5 del mattino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco (che non è stato posticipato). Quindi, in questo caso, bisognerà restare a casa o, al massimo, lasciare che solo due componenti della famiglia raggiungano la casa dei nonni. Solo due, non di più.➡️Sì, sempre nel limite di due persone e solo nella stessa regione (e sempre non oltre le ore 22). Nei giorni arancioni, invece, quando la mobilità è sempre consentita nel proprio comune, sarà possibile allontanarsi fino a 30 chilometri nel caso di piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti «con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».➡️No, sono vietate le uscite se non per comprovate esigenze. E festeggiare la fine dell'anno non lo è. I botti non sono vietati (eventualmente decideranno i singoli comuni con apposite ordinanze) ma non si possono creare assembramenti.➡️Sì, sempre dalle 22 alle 5. Nessuna deroga.➡️Il premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro. Questo non è possibile in uno stato liberal-democratico come il nostro, a meno che ci sia il sospetto che qualcuno stia commettendo un reato all'interno di un'abitazione privata. L'appello del governo, dunque, è alla responsabilità. Intanto il Viminale, che schiererà 70mila uomini sulle strade di tutta Italia, eseguirà controlli a tappeto sugli spostamenti tramite autocertificazioni. Va da sé che le Forze dell'Ordine potranno verificare la veridicità delle informazioni acquisite.➡️Sì, è possibile ricevere a casa sia un amico/a sia il partner, sempre dalle 5 alle 22. Quindi nessun cenone di Capodanno. Stavolta, a differenza della prima fase, non è stato inserito il riferimento (tanto discusso) ai congiunti. Quindi, chiunque potrà recarsi presso un'altra abitazione privata, purché rispetti i limiti spiegati sopra.➡️Sì, certo.➡️Sì, sempre. Lo stesso discorso vale anche per domicilio e abitazione.➡️No, deve avvenire sempre all'interno della stessa regione, a meno che non si tratti di motivi di lavoro, salute o urgenze. Quindi non sono giustificati, e non rientrano nei motivi di necessità, pranzi, cene o caffè.➡️Il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio 2021 l'Italia sarà in zona arancione. In tutti gli altri casi, quindi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, saremo in zona rossa (con negozi, centri estetici, bar, ristoranti e centri commerciali chiusi. Consentito l'asporto fino alle 22, sempre ammesse le consegne a domicilio). Fino al 23 dicembre, invece, la situazione resterà immutata: dal 21 dicembre vietato lo spostamento verso altre regioni, se non per comprovati motivi.➡️Sì, ma solo all'interno del proprio comune. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri, «con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia». Restano chiusi bar e ristoranti, con asporto consentito fino alle 22 e consegne a domicilio sempre consentite. Aperti i negozi fino alle 21.➡️Sì, nella stessa regione durante l'intero periodo delle feste, quindi al 24 dicembre al 6 gennaio 2021.➡️Sì, è consentita l'attività motoria (quindi anche la passeggiata) nei pressi dalla propria abitazione e quella sportiva all'aperto ma solo in forma individuale. Per quanto riguarda l'acquisto di beni alimentari, è sempre ammesso: quindi è possibile recarsi al supermercato così come in pizzeria per l'asporto, ma fino alle 22.➡️Sì, nei giorni di zona rossa sarà possibile andare dal parrucchiere, dal barbiere ma anche in farmacia, edicola, tabaccheria e lavanderia.➡️Sì, è consentito l'accesso dei minori, insieme ai loro familiari, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludiche o ricreative.➡️Una multa da 400 a 1.000 euro.