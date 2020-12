Precipita dal fortino, soccorsa una donna

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in circostanze ancora da verificare, una donna è precipitata dal fortino della villa comunale di Trani, cadendo rovinosamente sulla banchina in pietra sottostante.Alcuni passanti, accortisi della presenza del corpo, hanno dato immediatamente l'allarme e sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia di Stato, e un mezzo della Capitaneria di Porto, che hanno allertato l'ambulanza del 118: i soccorsi sono stati difficoltosi per la posizione in cui si trovava la donna, che è apparsa in gravi condizioni, ma è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in ospedale.