A fuoco una bisarca con tutte le auto sulla A14 tra Trani e Molfetta, traffico bloccato

Traffico bloccato selll'autostrada in direzione Bari per una densa nube di fumo e fiamme e impegnative operazioni di soccorso: questa mattina sulla A14 Bologna-Taranto tra Trani e Molfetta verso Bari, due squadre di Vigili del Fuoco stanno intervenendo (con una autopompa, due autobotti ed un fuoristrada con modulo antincendio) a causa di una bisarca che ha preso fuoco al km 648. Insieme al Comando VVF BAT è intervenuta una squadra del Comando VVF BARI. L'automezzo trasporta 8 autovetture che sono tutte, in vario modo, coinvolte dalle fiamme. Al momento non risultano persone coinvolte.