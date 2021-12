Presunta fuga di gas in via Firenze, sgomberate due palazzine

Una presunta fuga di gas ha fatto scattare la macchina dei soccorsi in via Firenze proprio nella sera di Natale.Intorno alle 22,30 del 25 dicembre, infatti, alcuni condomini hanno iniziato ad insospettirsi a causa di un forte odore di gas di provenienza ignota. Subito però è stato richiesto l'Intervento dei Vigili del Fuoco che, coadiuvati dalla Polizia di Stato, non appena giunti sul posto hanno provveduto a far sgomberare la palazzina dal quale proveniva il forte odore e da quella adiacente.Circa 50 le persone che hanno dovuto abbandonare temporaneamente la propria abitazione.Gli accertamenti e le verifiche vanno avanti di piano in piano che i Vigili del Fuoco stanno provvedendo a fare areare ."Ci siamo spaventati tanto, ha dichiarato uno degli evacuati, ci hanno detto di scendere immediatamente senza toccare gli interruttori delle luci e senza prendere l'ascensore: eravamo in pigiama non ci aspettavamo che finisse così la serata di Natale, l'importante ora è che sia tutto sotto controllo" .Pare che la perdita avvertita ai piani più alti sia partita da un appartamento al primo piano e che l'odore sia salito fino all'ultimo piano .