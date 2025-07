Prevenzione della demenza, un webinar dell'associazione Alzheimer Italia

L'associazione Alzheimer BAT OdV rende noto che la Federazione Alzheimer Italia propone un importante evento di informazione sul tema della prevenzione della demenza. Parlare di prevenzione della demenza oggi è più importante che mai, perché i casi crescono sempre più e l'esordio della malattia diviene sempre più precoce. Anche se non possiamo ancora curarla, la scienza ci dice che in molti casi possiamo ritardarne l'insorgenza o addirittura evitarla. Ma come?Ne parleranno il neurologo Simone dott. Salemme (Ist. Superiore Sanità) e l'immunologo ricercatore Davide dott. Mangani (Ist. Ricerca Biomedicina Bellinzona-Svizzera) martedì 15 luglio alle ore 18,00 su Zoom, durante il webinar gratuito dal titolo: "Demenza: possiamo parlare di prevenzione? Dialogo tra un neurologo e un ricercatore immunologo".A moderare l'incontro ci sarà anche la psicologa Francesca dott.ssa Arosio (collaboratrice Federazione Alzheimer Italia), che insieme ai due esperti cercherà di accompagnare il pubblico in un percorso tra in cui si parlerà di fattori di rischio, stili di vita e piccole scelte quotidiane e prospettive offerte dalla ricerca scientifica più aggiornata.Questo il link per partecipare all'incontro, previa iscrizione qui