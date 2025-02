Primo incontro a Trani di: “Conoscere per Amministrare”

Social Video 2 minuti Città di Trani, presentazione della iniziativa: "Conoscere per amministrare" Michele Straniero

Palazzo Beltrani, nel pomeriggio di ieri 13 febbraio, è stato teatro del primo di 3 incontri del progetto "Conoscere per Amministrare", iniziativa promossa dalla città di Trani con la finalità di favorire il dialogo tra cittadinanza ed istituzioni. Ad introdurre e moderare l'evento è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Traniche dell'iniziativa parla così: "Evento unico nel suo genere. Non è solo rivolto ai consiglieri, c'è voglia di mettersi a confronto con la cittadinanza. Vogliamo far vedere come fare le cose e cosa si può fare. Abbiamo proposte di modifica dello statuto per rendere più partecipativa la cittadinanza, soprattutto dal punto di vista contabile, vorremmo un rendiconto di valore pubblico". Alle sue dichiarazioni si accodano quelle del Vicesindaco: "Un evento che vede impegnata tanto la parte politica quanto quella amministrativa. Speriamo di diffondere conoscenza sulle pratiche amministrative e rendere noto cosa si fa in una Pubblica Amministrazione"Il primo incontro, dal titolo "Trani tra Patrimonio e Partecipazione", ha visto avvicendarsi tra i suoi relatori: Il Prof.(presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla programmazione degli Enti locali e i principi contabili applicati), il Dott.(Componente monocratico del nucleo di valutazione, sul passaggio dal benessere economico al benessere equo e solidale – indicatori di valore pubblico) e il Dott.(segretario generale, sugli strumenti di partecipazione e controllo sociale: come rendere la cittadinanza protagonista). Evento che tuttavia, come farà notare Marinaro stesso, necessiterebbe maggiormente di un'affluenza "dal vivo" da parte della cittadinanza, "la partecipazione dei cittadini dal vivo sarebbe stata un piacere. Avrei voluto vederli e poterli ascoltare dal vivo", ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale in apertura all'evento. Per ovviare alla "problematica" della presenza dal vivo, la seduta di ieri pomeriggio si è svolta in live sul canale Facebook della città, ove tutt'ora è possibile reperirla, consentendo così la visione ad un pubblico più vasto. Un evento, in sintesi, che vuole favorire la trasparenza sull'operato dell'amministrazione, permettendo ai cittadini di avere contezza di come l'ingranaggio amministrativo si trova ad operare.--> Da questo link la diretta facebook della Città di Trani del primo incontro: