Pronto soccorso su animali feriti: liquidate somme per tre interventi

Tre diversi interventi per altrettanti tipi di pronto soccorso veterinario, rispettivamente a 6 gattini appena nati, un gatto nero ferito alla zampa, ed un cane che necessitava di essere curato: una spesa complessiva di 1.890 euro è stata liquidata dal Comune di Trani per tre interventi di pronto soccorso effettuati nel maggio e nell'agosto scorso dallo Studio associato veterinari Konrad.Come abbiamo detto, si tratta di prestazioni di pronto soccorso del 12 agosto 21 per 6 gattini neonati (522,65 euro); prestazione di pronto soccorso del 15 maggio 21 per (euro 1.199,60) ed infine prestazione di pronto soccorso del 14 agosto per una prestazione relativa ad un gatto nero con frattura esposta infetta ad un arto (167,99 euro).E' evidente che si tratta di servizi effettuati con carattere di estrema urgenza e quindi inevitabili per la salvezza degli animali per i quali, su segnalazioni verificate, è stato richiesto l'intervento di veterinari; la L.R. n. 12/95 sugli "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" attribuisce ai Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico - sanitaria degli stessi, nonché i relativi controlli"