ProvocAzioni, oggi l'evento finale del progetto all'Istituto Aldo Moro

Durante l'evento saranno presentati gli output del progetto realizzati durante il percorso di orientamento e potenziamento delle soft skills e le cosiddette "Azioni Provocatorie" mediante le quali studenti e studentesse hanno espresso la loro idea di futuro e di cambiamento partendo dall'esplorazione dei concetti di educazione civica, partecipazione giovanile e appartenenza alla comunità locale.

Mediante la visione di un video documentario, frutto del laboratorio diretto da Camera a Sud Soc. Coop. Impresa Sociale, occupatosi anche della scrittura e realizzazione di un podcast a documentazione delle attività svolte, si ripercorreranno i momenti significativi, i vissuti e gli spunti di riflessione che hanno accompagnato le attività di progetto. Sarà poi presentato un particolare del murales realizzato in via Giachetti sul muro antistante il parco di via delle Tufare realizzato a conclusione del laboratorio di street art diretto da Pigment Workroom e che sarà presentato alla cittadinanza raggiungendo a piedi, insieme, il parco. Infine gli studenti e le studentesse presenteranno le proprie istanze in un decalogo, un documento programmatico ispirato dal Patto Educativo Provinciale, al fine di consegnare ai Sindaci dei Comuni della Provincia uno strumento che possa contribuire a disegnare le strategie delle politiche giovanili tenendo conto del loro punto di vista.

Mercoledì 7 giugno, alle ore 9:30, presso l'IISS A. Moro di Trani, è in programma l'evento finale del progetto ProvocAzioni, finanziato dall'Avviso Azione ProvincEgiovani2021 promosso dall'Unione Province d'Italia e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vede come capofila la Provincia Barletta Andria Trani, partner di progetto UPI Puglia, Soc. Coop. Soc. Comunità Oasi2 San Francesco, gli I.I.S.S. "Aldo Moro" e "Sergio Cosmai" e coinvolge come associati i Comuni di Trani, Barletta, Bisceglie, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.