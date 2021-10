Puglia Capitale Sociale, dalla Regione finanziamenti per le associazioni di volontariato

Con Puglia Capitale Sociale 3.0 la Regione Puglia sostiene le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Fondazioni di terzo settore:fino a 40.000,00 euro per progetti di innovazione socialefino a 8.000,00 euro per le associazioni che fra l'1 gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 hanno dovuto sospendere le proprie attività a causa delle disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19.Nella seconda linea di finanziamento rientrano anche gli enti del Terzo settore che nello stesso periodo hanno fronteggiato le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia, con un ruolo rilevante in moltissime comunità locali.Consulta l'avviso pubblico sul portale tematico Welfare, diritti e cittadinanza per approfondire i termini di presentazioni delle domande e la modalità di partecipazione: http://rpu.gl/k5IfE