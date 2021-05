Puglia in zona gialla, riapre il playground di via Gisotti

Con la Puglia in zona Gialla possono ripartono gli sport da contatto all'aperto. Sarà quindi possibile tornare a giocare tra amici all'interno del play ground "La Gabbia" di via Gisotti rispettando alcune semplici norme:– accesso alla struttura con mascherine– obbligo di disinfettare le mani prima e dopo il gioco– evitare di creare assembramenti pre e post gioco– accesso consentito solo a chi gioca (eventuali spettatori o giocatori turnisti restano fuori del campo)E' obbligatorio prenotare il campo. La prenotazione oraria ed il relativo contributo, consentono l'accesso a massimo 6 persone per lato campo (quindi max 3 vs 3). Chi volesse sottoscrivere abbonamenti o ricariche, può contattare il numero 393.3757734 (pomeriggio dopo le 16)