"Quell'attimo di beatitudine": stasera e domani al teatro Mimesis lo spettacolo di e con Christian di Filippo

Il Teatro Mimesis ospita Christian di Filippo con uno spettacolo dal titolo "Quell'attimo di beatitudine" di e con Christian di Filippo.Essere santi oggi ha senso? N. "abita" in un'auto da dieci anni, trascorrendo le sue giornate osservando e scrivendo. Osserva la gente "normale" negli appartamenti del palazzo di fronte e scrive lettere anche per cercare di migliorare il quartiere. Nessuno si è mai accorto di lui, finché un giorno qualcosa accade.*Ingresso libero con contributo volontario*Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.(Primo spettacolo ingresso ore 17.00 - sipario ore 17.30)(Secondo spettacolo ingresso ore 20.00 – sipario ore 20.30)Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniLa prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*A spettacolo iniziato non sarà possibile l'ingresso in sala.