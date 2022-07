Radio Rooftop si sintonizza da Radio Capital a Trani

La fascinazione della musica e la potenza evocativa del mare. Da Radio Rooftop di Ognissanti a Trani risuonano sonorità e suggestioni della musica del noto speaker e critico musicale Luca De Gennaro. Dalla più bella terrazza del nord barese a perdi occhio sul mare nasce un nuovo format per veri cultori della musica, studiato dall'art direction di Alegra hospitality group, che gestisce la struttura polifunzionale sul porto di Trani (BT).Radio Rooftop sabato 23 luglio si sintonizza sulle frequenze dell'universo musicale di Luca De Gennaro. Direttamente da Radio Capital, Ognissanti ospita alla consolle un esperto e uno storico della musica dance. Dj, critico musicale, docente, giornalista e conduttore radiofonico, Luca De Gennaro vive di e per la musica da sempre. Oltre ad aver animato i dancefloor di tutta Italia, cerca anche di spiegare la "club culture" che ruota intorno alla dance.Nel corso degli anni ha condotto per Radio Rai programmi come 'Planet Rock', 'Weekendance'. È responsabile da metà anni '90 del dipartimento 'Talent & Music' di MTV Italia. Nel '97 ha pubblicato 'D.J. Power - l'arte e il mestiere del disc-jockey', e nel 2003 il libro/cd 'On&On, percorsi musicali tra classica ed elettronica'. Ha curato compilation e lavorato a progetti discografici con diversi artisti italiani come Almamegretta, Frankie Hi Nrg, Lory D e tanti altri. Dj nei locali del circuito alternativo italiano, nel 2001 ha aperto il concerto degli U2 allo stadio di Torino, nel 2002 il tour di Moby. Dal 2007 conduce a Radio Capital il programma "Capital Records" con Mixo. È attualmente Vice President of Talent & Music, South Europe and Middle East" di ViacomCBS, docente al Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica di Milano e curatore artistico della Milano Music Week.Forte della sua carriera lunghissima, iniziata con la passione di un ragazzino che sognava di fare la rockstar e giunta sino ai vertici di MTV, lo speaker di Radio Capital è soprattutto un grande appassionato, oltre ad essere un vero esperto di musica. Ed è questo l'ingrediente che rende le conversazioni con lui ancora più speciali. Con Luca De Gennaro si può partire da una canzone, ma anche da una nota, oppure da un semplice aneddoto per tuffarsi nella sua sconfinata competenza in campo musicale.Radio Rooftop sabato 23 luglio a partire dalle ore 23,00 sarà occasione per ascoltare musica, con l'imperdibile dj set, oltre che per fare cultura con il contributo di un ospite così qualificato. Magari dialogando anche del suo ultimo libro 'Pop life. 1982 – 1986. I cinque anni d'oro della musica', edito da Rizzoli Lizard, e di quel periodo così creativo, gli anni '80, ancora oggi molto influente.