Raimondo Lima nuovo commissario cittadino di Fratelli d'Italia

Raimondo Lima, già membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, è stato nominato Commissario cittadino del partito di Fratelli d'Italia. «Nelle more dell'espletamento di un congresso cittadino - dichiara - fungerò da commissario del partito nell'interesse della crescita dello stesso, dei tesserati e del gruppo consiliare. È una nomina che si somma all'incarico di membro della Direzione nazionale del partito e che vedrà dedicarmi con maggiore impegno alla nostra città. Dopo anni spesi per la crescita del partito nella nostra provincia è giusto ripartire dalla nostra Trani con lo spirito di servizio di sempre. Al più presto provvederemo a nominare un coordinamento cittadino. Ringrazio il commissario provinciale Francesco Ventola e quello regionale Marcello Gemmato per la rinnovata fiducia. Ringrazio altresì in particolare Vincenzo Todisco ed Emanuele Cozzoli che hanno retto la segreteria cittadina in questo ultimo anno».