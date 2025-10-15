Politica
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani
Domande da presentare entro il 3 novembre per gli elettori con gravi infermità. Ecco chi ne ha diritto e come fare
Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 7.31 Comunicato Stampa
Si rende noto che in occasione delle Elezioni Regionali dei giorni 23 e 24 novembre 2025, potranno essere ammessi al voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano; gli elettori cosiddetti "disabili intrasportabili" (elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio del servizio di trasporto gratuito che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione (con apposito modello allegato) nel periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione e cioè da martedì 14 ottobre a lunedì 3 novembre 2025. Alla dichiarazione dovranno essere allegate:
- copia della tessera elettorale;
- copia del documento di identità dell'elettore/trice;
- un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dalla ASL, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, art. 1, della legge 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.