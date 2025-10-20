Rutigliano
Rutigliano
Speciale

Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA

L'amministratore unico di Bisceglie Approdi correrà nella lista "Decaro presidente"

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 11.20 Sponsorizzato
Domenica 19 ottobre al Politeama Italia Nicola Rutigliano, attuale amministratore unico di Bisceglie Approdi, ha presentato alla cittadinanza la sua candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nella lista "Decaro Presidente".

«Metto a disposizione della mia città, del mio territorio, la mia capacità di ascolto affinché si possa costruire un programma interessante direttamente applicabile al territorio - ha dichiarato l'ingegnere a margine dell'evento -. Spendo la mia professionalità all'interno delle esperienze maturate in questi anni alla guida del porto turistico di Bisceglie per poter costruire nuove idee: una di queste è la "Rete dei porti di Puglia", così come pensare a soluzioni per i problemi legati alla siccità e alle lungaggini delle liste d'attesa nella sanità».

«Non ho soluzioni a tutte quante le problematiche che attanagliano la regione ma ho la grandissima capacità di poter ascoltare, di poter accogliere idee e progetti e trovare delle soluzioni» ha poi concluso.
  • Elezioni Regionali 2025
Altri contenuti a tema
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua» La nota integrale del candidato al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Politica Regionali 2025: come richiedere il voto a domicilio a Trani Domande da presentare entro il 3 novembre per gli elettori con gravi infermità. Ecco chi ne ha diritto e come fare
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
20 ottobre 2025 L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
20 ottobre 2025 Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
20 ottobre 2025 Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
20 ottobre 2025 Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
20 ottobre 2025 È un Trani da sogno, Moscelli: «Perfetti, coraggiosi e intensi. Tifosi? Un grazie a nome di tutti»
Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
20 ottobre 2025 Emergenza idrica, Flavio Civita: «Attraverso le risorse europee possiamo creare acqua»
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
20 ottobre 2025 Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa
20 ottobre 2025 Erasmus Days 2025: la Baldassarre celebra l’Europa
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.