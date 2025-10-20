Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA

Domenica 19 ottobre al Politeama Italia, attuale amministratore unico diha presentato alla cittadinanza la sua candidatura al".«Metto a disposizione della mia città, del mio territorio, la mia capacità di ascolto affinché si possa costruire un programma interessante direttamente applicabile al territorio - ha dichiarato l'ingegnere a margine dell'evento -. Spendo la mia professionalità all'interno delle esperienze maturate in questi anni alla guida del porto turistico di Bisceglie per poter costruire nuove idee: una di queste è la "».«Non ho soluzioni a tutte quante le problematiche che attanagliano la regione ma ho la grandissima capacità di poter ascoltare, di poter accogliere idee e progetti e trovare delle soluzioni» ha poi concluso.