Regionali 2025, Rutigliano al Politeama: «Le mie competenze a disposizione del territorio» - L'INTERVISTA
L'amministratore unico di Bisceglie Approdi correrà nella lista "Decaro presidente"
Trani - lunedì 20 ottobre 2025 11.20 Sponsorizzato
Domenica 19 ottobre al Politeama Italia Nicola Rutigliano, attuale amministratore unico di Bisceglie Approdi, ha presentato alla cittadinanza la sua candidatura al Consiglio Regionale della Puglia nella lista "Decaro Presidente".
«Metto a disposizione della mia città, del mio territorio, la mia capacità di ascolto affinché si possa costruire un programma interessante direttamente applicabile al territorio - ha dichiarato l'ingegnere a margine dell'evento -. Spendo la mia professionalità all'interno delle esperienze maturate in questi anni alla guida del porto turistico di Bisceglie per poter costruire nuove idee: una di queste è la "Rete dei porti di Puglia", così come pensare a soluzioni per i problemi legati alla siccità e alle lungaggini delle liste d'attesa nella sanità».
«Non ho soluzioni a tutte quante le problematiche che attanagliano la regione ma ho la grandissima capacità di poter ascoltare, di poter accogliere idee e progetti e trovare delle soluzioni» ha poi concluso.
