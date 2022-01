Rigenerazione urbana, Ciliento: «Oggi le risorse cominciano a diventare concretezza»

La consigliera regionale commenta la notizia dei fondi in arrivo per diversi Comuni della Bat

«"Nessun comune rimarrà indietro, nessuno sarà lasciato solo". Sono le parole che spesso abbiamo sentito nella prima fase della pandemia. Oggi le risorse del PNRR, per cui il Partito Democratico si è tanto battuto attraverso i suoi esponenti ai diversi livelli, cominciano a diventare concretezza». Così la consigliere regionale Debora Ciliento commenta i finanziamenti nell'ambito dei progetti di rigenerazione urbana con fondi in arrivo anche per il Comune di Trani (9 milioni di euro).«Per la BAT e per l'intera Puglia il risultato é molto importante. Ci aspetta un anno intenso di progetti che miglioreranno la qualità della vita del nostro territorio.Ecco le città finanziate:Trani 9 milioniBisceglie 10 milioniAndria 20 milioniBarletta 20 milioniCanosa 4,8 milioni».