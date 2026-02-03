Attualità
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale “Prenotazioni CIE
Trani - martedì 3 febbraio 2026 7.07 Comunicato Stampa
Rilascio della carta d'identità elettronica: il calendario delle aperture straordinarie del mese di febbraio per accedere al servizio di rilascio o rinnovo. L'ufficio garantirà l'erogazione del servizio anche per 14 pomeriggi (dalle ore 15 alle ore 18). Si ricorda che è sempre necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" disponibile all'indirizzo dedicato per la prenotazione https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ Queste le giornate:
- martedì 3 febbraio
- mercoledì 4 febbraio
- venerdì 6 febbraio
- lunedì 9 febbraio
- martedì 10 febbraio
- mercoledì 11 febbraio
- venerdì 13 febbraio
- lunedì 16 febbraio
- martedì 17 febbraio
- mercoledì 18 febbraio
- lunedì 23 febbraio
- martedì 24 febbraio
- mercoledì 25 febbraio
- venerdì 27 febbraio