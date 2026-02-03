CIE - Carta di identità Elettronica. <span>Foto Credits</span>
Attualità

Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio

Necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale “Prenotazioni CIE

Trani - martedì 3 febbraio 2026 7.07 Comunicato Stampa
Rilascio della carta d'identità elettronica: il calendario delle aperture straordinarie del mese di febbraio per accedere al servizio di rilascio o rinnovo. L'ufficio garantirà l'erogazione del servizio anche per 14 pomeriggi (dalle ore 15 alle ore 18). Si ricorda che è sempre necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" disponibile all'indirizzo dedicato per la prenotazione https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ Queste le giornate:
  • martedì 3 febbraio
  • mercoledì 4 febbraio
  • venerdì 6 febbraio
  • lunedì 9 febbraio
  • martedì 10 febbraio
  • mercoledì 11 febbraio
  • venerdì 13 febbraio
  • lunedì 16 febbraio
  • martedì 17 febbraio
  • mercoledì 18 febbraio
  • lunedì 23 febbraio
  • martedì 24 febbraio
  • mercoledì 25 febbraio
  • venerdì 27 febbraio
  • Comune di Trani
