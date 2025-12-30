Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus:
Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus:
Attualità

Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista

La decisione, sofferta ma inevitabile, è maturata nelle ultime ore

Trani - martedì 30 dicembre 2025 19.43 Comunicato Stampa
Si comunica che il concerto di Vincenzo Schettini e dei Wanted Gospel Chorus, originariamente previsto per la serata odierna nell'ambito del cartellone delle festività natalizie, è stato rinviato. La decisione, sofferta ma inevitabile, è maturata nelle ultime ore di comune accordo. Alla base del rinvio vi è la concomitanza di due fattori critici che avrebbero reso complesso e poco prudente lo svolgimento dell'evento.

In primo luogo, si segnala un'indisposizione del Maestro Vincenzo Schettini, attualmente colpito da sindrome influenzale e pertanto non nelle condizioni di salute idonee per dirigere ed esibirsi. A ciò si aggiungono le avverse condizioni meteorologiche che interessano la città in queste ore: pioggia e temperature rigide avrebbero non solo scoraggiato la partecipazione del pubblico, ma comportato potenziali rischi per la salute degli spettatori e degli artisti stessi.

La nuova data L'evento non è annullato, ma solo posticipato. La nuova data fissata per il recupero del concerto è lunedì 6 gennaio 2026, in occasione della festa dell'Epifania. Lo spostamento consentirà di godere dello spettacolo in un clima di maggiore serenità e sicurezza, garantendo al pubblico l'esperienza di qualità attesa. La location Gli organizzatori sono già al lavoro per definire il luogo idoneo ad ospitare l'appuntamento nella nuova data. I dettagli logistici e la location definitiva saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali e gli organi di stampa.
  • Trani Natale 2025
