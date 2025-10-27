Ripristinato e riposizionato il defibrillatore rubato a Trani

Si è tenuta ieri, domenica 26 ottobre, presso Piazza della Repubblica la cerimonia di consegna e inaugurazione della postazione del defibrillatore che, tempo a dietro, fu oggetto di furto.Il macchinario è stato recuperato e ripristinato, per essere poi ubicato all'angolo destro dell'incrocio tra Via Cavour e Corso Vittorio Emanuele. La cerimonia, svoltasi nell'ambito del "PROGETTO CUORE NOSTRO TRANI CARDIOPROTETTA", patrocinato dall' Amministrazione comunale, dall'Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile di Trani, realizzato dalla società MG Comunication srl, ha vista la partecipazione della cittadinanza e del Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro.Il ripristino del defibrillatore si deve alla preziosa attività dell'Associazione TRANI SOCCORSO O.D.V. Un'operazione senza ombra di dubbio importante e che vuole fortemente ricordare alla collettività quanto il rispetto e la tutela di questi strumenti di salvezza sia essenziale. Il concetto viene spiegato ai nostri microfoni dallo stesso Andrea Fasciano, Trani soccorso: «Un macchinario salva vita come questo non poteva non essere rimpiazzato. Evento importantissimo. Invito la cittadinanza a fare tesoro di questo bene comune».Una cerimonia che evidenzia dunque l'importanza di questa tipologia di beni "salvavita" comuni, la cui tutela è e sarà sempre interesse di ognuno di noi, perché chiunque potrebbe averne bisogno.