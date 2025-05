Gli «Angeli del Soccorso» di Trani, Torneo di calcio balilla umano alla II edizione

"Con grande convinzione abbiamo sostenuto un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà. Crediamo nello sport come strumento educativo e sociale, capace di avvicinare le persone, promuovere valori sani e, in questo caso, sensibilizzare su un tema delicato come il bullismo, oltre a contribuire concretamente alla salute della nostra comunità".