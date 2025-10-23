Defibrillatore
Trani Soccorso ripristina il defibrillatore rubato in Piazza della Repubblica

Si terrà domenica 26 ottobre alle ore 12.00 la cerimonia di inaugurazione della nuova postazione

Trani - giovedì 23 ottobre 2025 7.36 Comunicato Stampa
In merito al "PROGETTO CUORE NOSTRO TRANI CARDIOPROTETTA" , patrocinato dall' Amministrazione comunale, dall'Assessorato alla Polizia Locale e Protezione Civile di Trani, realizzato dalla società MG Comunication srl, a seguito del furto del defibrillatore In Piazza della Repubblica, verrà ripristinata la postazione grazie al prezioso contributo della Associazione TRANI SOCCORSO O.D.V. Pertanto, comunichiamo che, DOMENICA 26 OTTOBRE c.a. alle ore 12.00 in Piazza della Repubblica si terrà la cerimonia di consegna e inaugurazione. La Cittadinanza è invitata.
