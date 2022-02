Risate contagiose: una famigliola di Trani a Striscia la Notizia

Ma quanto se la ride il piccolo Giosuè a giocare con mamma e papà! Tanto, ma quei pochi secondi nella sequela di filmati mandati in onda in una delle rubriche di Striscia la notizia, il popolare e ormai storico preserale di canale 5, avranno divertito anche tanti telespettatoriUna catena di acqua entra dalla fronte della mamma Stefania Petrizzelli e arriva alla bocca del papà, Gaetano Ciardi, che la sputa come una fontanella, passando per le manine del bimbo, come un una catena: e le risate sono davvero di gusto!Da una famigliola di Trani un momento allegro e sereno, che ci fa piacere riportare. Link al video.