Ristorante Cottura Media: il 24 e il 31 pranzi gratuiti delle feste per persone indigenti

Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa del "Natale con loro", impegno natalizio del ristorante Cottura Media rivolto a chi vive in condizioni di disagio sociale. L'attività di ristorazione, ubicata a Trani in piazza Cesare Battisti, si prepara per il settimo anno ad ospitare all'interno del ristorante, per il pranzo della vigilia di Natale e per il pranzo della vigilia di Capodanno, complessivamente 100 persone meno abbienti della città, individuate dalla Caritas cittadina tra quelli che quotidianamente si rivolgono alla struttura per ricevere alimenti e pasti caldi.La particolarità di quest'anno è la decisione dell'Amministrazione di sostenere la causa, contribuendo economicamente alla riuscita dell'iniziativa che, per la prima volta, coprirà due date: non solo il 24 come tradizione, ma anche il 31, giorno di San Silvestro.Rendere il Natale più sereno e gioioso per tutti coloro che vivono da soli o che versano in difficili situazioni economiche: l'obiettivo non ha lasciato indifferente l'Ente comunale che ha deciso di abbracciare la causa unitamente ad AMIU S.p.A. che per volontà dell'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano ha voluto condividere l'importante valore sociale dell'iniziativa.Nei menù pensati dallo chef Riccardo Nenna non mancheranno i piatti tipici della tradizione natalizia, accompagnati dal calore di tutto lo staff di Cottura Media ed in particolare dall'imprenditore Nicola Nenna, sempre pronto a tendere una mano a chi è in difficoltà.