Ritrovata vitalità dei lecci in piazza della Repubblica dopo intervento di Amiu

L'intervento del Comune di Trani, coadiuvato da AMIU S.p.A., in Piazza della Repubblica avviato ad agosto 2022 per il trattamento endoterapico (metodo Fertyngec) sui lecci storici ha iniziato a dare il risultato atteso che è visibile ad occhio nudo guardando gli stessi alberi. Difatti alla ripresa vegetativa è possibile apprezzare la ritrovata vitalità dei lecci storici di Piazza della Repubblica che rappresentano un autentico tratto distintivo della città di Trani.

"Piazza della Repubblica – dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano – per la sua storia e la sua posizione è uno dei principali luoghi-simbolo della città di Trani. Il fatto di aver ridonato bellezza e colore ai lecci storici che dominano l'intera area è importante anche per il loro valore identitario. Siamo tutti chiamati a fare il massimo per contribuire alla buona gestione degli spazi pubblici comunali, compresi i cittadini con comportamenti virtuosi. Per quel che riguarda l'impegno di AMIU S.p.A. – conclude l'Ingegner Ambrogio Giordano - proseguiremo nell'opera di ottimizzazione dei servizi e di piena collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti impegnati nella gestione di servizi di natura pubblica per rendere Trani sempre più vivibile ed attrattiva".