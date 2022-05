Roberta, Luca, Enrico e Marco: giovani "note" tranesi crescono sul palcoscenico internazionale

Giovani note tranesi a Milano crescono. E sorprendono: la voce di Roberta Gea Gentile, la chitarra di Luca Giannotti, il basso di Enrico Palmieri, la batteria di Marco Campanale. Poco più che ventenni, studiano tanto, chi al Conservatorio chi in altre Facoltà universitarie, e suonano. Suonano, cantano, compongono. E, ancora, sorprendono.Sono partiti dalle nostre città con la passione per la musica nel cuore, chi per averla "ereditata" chi per averla "scoperta". Piano piano, piano forte: oggi, sempre più richiesti, nei fine settimana si esibiscono al Nidaba Theatre, al Bonaventura Music Club, alla Corte dei Miracoli, spesso in jam session con artisti internazionali, su palchi ormai in diretta con il mondo dato che "Milan l'è un gran Milan" ed è una capitale non solo lombarda ma planetaria.Roberta (pugliese di Andria, che si è esibita anche al Blu Note), ed i tranesi Luca, Enrico e Marco, formano da qualche tempo una vera e propria band, e già fanno parlare – molto bene – delle loro performance: sul palco presentano il disco "Bring it on" di Roberta Gea Gentile, prodotto nientemeno che dagli Incognito, e poi propongono applauditissime cover del repertorio blues, soul e funk internazionale di artisti come Alicia Keys, Stevie Wonder, o Pino Daniele.Un "quartet" di cui sentiremo parlare. E se a Torino nelle prossime ore partirà l'Eurovision Song Contest con Damiano a farla da padrone, a Milano ci saranno invece Roberta, Luca, Enrico e Marco. E noi tifiamo per loro.