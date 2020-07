Rogo nel cantiere in via Barletta: necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Social Video 30 secondi Rogo nel cantiere in via Barletta

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere un rogo divampato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 14, nel cantiere in via Barletta, dove attualmente sono in corso i lavori per la costruzione di un parcheggio accanto la storica segheria de Camelis.Non è dato sapere al momento cosa stesse bruciando (probabilmente materiale edilizio o legno) né chi abbia appiccato l'incendio e per quale motivo: su questo aspetto toccherà alle forze dell'ordine fare chiarezza. A chiamare i soccorsi sono stati i residenti che, insospettiti, hanno subito richiesto l'intervento di vigili del fuoco e Polizia locale.