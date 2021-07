Rotary Club di Trani: incontro con Loretta Napoleoni, saggista e giornalista economica

Nello splendido scenario della Cattedrale, nei pressi dell'Hotel Regia, il Rotary Club di Trani, alla guida del Presidente Pasquale Vilella, offre alla comunità cittadina l'opportunità di partecipare all'incontro con la saggista e giornalista economica Loretta Napoleoni.Moderatore dell'incontro sarà Vincenzo Rutigliano che, alla presenza dell'Assessore alla Cultura dott.ssa Francesca Zitoli, condurrà con la saggista un dialogo sulle tematiche affrontate nel libro "Sul filo di lana".Si parlerà del "lavoro a maglia", metafora perfetta, non solo per parlare di ricordi personali, vicende sentimentali e aneddoti familiari, ma anche, ampliandone la prospettiva, per raccontare meccanismi globali economici e politici. Ce lo dimostra Loretta Napoleoni in questo libro che tratta di sociologia e di politica, ma è anche un doloroso viaggio alla scoperta di sé, dei propri limiti e delle proprie risorse.Guardando al passato, ci accorgiamo che il lavoro a maglia è sempre stato un leit motiv, un filo conduttore, una sagola che ha permesso all'umanità di attraversare in sicurezza i mari tempestosi delle transizioni epocali. Ed è per questo che ancora oggi può aiutarci a intrecciare relazioni in modo più creativo e a ritrovare il bandolo della matassa delle nostre vite riconnettendoci gli uni con gli altri.L'appuntamento è fissato per oggi, 16 luglio, alle 20.30.