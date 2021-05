Rotary Club, oggi incontro con la senatrice Assuntella Messina

Lunedì 10 maggio alle ore 20.30, promosso dal Rotary Club Trani, si terrà, in modalità on line su piattaforma zoom, l'evento sul tema "Transizione digitale come transizione di senso: focus sulle giovani generazioni".Interverrà, in veste di relatrice, la Senatrice, Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Modererà l'incontro la giornalista Lucia de Mari.Assuntela Messina, politica di origine barlettana, dal 24 febbraio 2021, entra a far parte della squadra del Governo Draghi in qualità di Sottosegretario di Stato al nuovo ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, guidato da Vittorio Colao che, come capo di Gabinetto, ha scelto, poi, Stefano Firpo, più di sette anni al ministero dello Sviluppo economico.Molteplici i nodi da sciogliere, soprattutto alla luce del PNRR, grande la responsabilità che la Senatrice avverte in questo particolare momento della storia del Paese: annullamento del divario digitale, acuito durante la pandemia, acquisizione di nuove competenze spendibili nella complessa dimensione contemporanea, riqualificazione degli edifici scolastici, non tutti adeguatamente dotati della necessaria connettività veloce.Di fronte a tali scenari, la Senatrice dichiara che "alla velocità va affiancato un tempo del pensare e al processo di acquisizione delle competenze digitali va affiancato il mantenimento saldo di una coscienza critica". Auspicabile, quindi, secondo la Senatrice Messina, una "formazione globale, umana e umanisticaAl rilevante evento rotariano, promosso in Interclub e condotto secondo le modalità del "talk" dalla giornalista Lucia de Mari, interverrà il Sindaco, Amedeo Bottaro, per i saluti dell'Amministrazione comunale, parteciperanno con la Presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia, i Presidenti dei RR.CC. Andria Castelli Svevi, Andrea Leone, Barletta, Alessandra Palmiotti, Canosa, Marco Tullio Milanese, Valle dell'Ofanto, Giacomo Triglione, Cerignola, Francesco Di Biase, Milano Manzoni Studium, Marisa Valagussa (Club gemellato con Trani – Distretto 2041), il Governatore del Distretto 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri, il DGE Gianvito Giannelli, il DGN Nicola Maria Auciello, l'Assistente del Governatore, Emanuela Termine. Sono, infine, invitati all'incontro, unitamente ai docenti coordinatori, gli studenti delle classi 4A e 4C del Liceo Scientifico V.Vecchi di Trani, in ragione della rilevanza dei temi trattati. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina fb del Rotary Club Trani.