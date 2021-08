Santa Geffa, gli appuntamenti della settimana tra teatro e musica: grande attesa per Savio Vurchio

Proseguono le attività del Logos Festival presso il parco Santa Geffa di via delle Tufare a Trani. Ben quattro gli appuntamenti previsti per questa settimana che allieteranno le serate di quanti vorranno trascorrere qualche ora immersi nella quiete dell'agro tranese.si chiuderà la XXII edizione del progetto "Avventura Santa Geffa" dedicato a bambini e ragazzi. Per l'occasione dalle 21.45 sarà possibile assistere al concerto dei "Tienamente" dedicato alla canzone d'autore italiana, quasi un ponte poetico con la grande poesia della Divina Commedia. Sul palco saliranno Francesco Rossi (voce), Nico Arcieri (tastiere), Alessandro De Cillis (basso), Tommaso Bombini (batteria).la parola si fa teatro con lo spettacolo teatrale "Coppia aperta quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame con Maria Passaro e Pino Matera (regia di Ernesto Marletta)grande attesa per l'appuntamento del Santa Jezza Festival con Savio Vurchio, una delle più grandi voci del panorama musicale pugliese e nazionale, uno dei finalisti del programma musicale televisivo "All Together Now". L'artista presenterà il suo disco "Lover" insieme a Peppe Fortunato (tastiera), Pino Mazzarano (chitarra), Pierpaolo Giandomenico (basso), Mimmo Campanale (batteria).La settimana degli eventi a Santa Geffa si concluderàcon il terzo appuntamento del "Cavo fest" durante il quale si esibiranno Marco Cassanelli e Deckard, Kyoto e Jack Fresia.Per chi volesse ricevere maggiori informazioni e prenotare può contattare le pagine Facebook Xiao Yan e Santa Geffa, la pagina Instagram Xiao Yan Rondine che ride o chiamare al 3928840561/3427486673.