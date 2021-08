Santa Jezza Festival, domenica a Santa Geffa il concerto di Michele Fazio Trio

Mentre procede speditamente il progetto Avventura Santa Geffa per bambini e ragazzi incentrato sulla Divina Commedia di Dante Alighieri, ritorna la musica jazz a Santa Geffa.Domenica 8 agosto alle ore 21.30 è previsto il concerto dicon Michele Fazio, Mimmo Campanale e Marco Loddo.Si chiama FREE (Abeat Records/IRD) il nuovo disco di Michele Fazio, il pianista che ha firmato le colonne sonore del famoso regista e attore Sergio Rubini. Il lato compositivo di Michele Fazio gli ha fatto conquistare una buona fama internazionale. L'idea di questo nuovo disco nasce dalla volontà di concretizzare un progetto avvalendosi anche dell'apporto di alcuni tra i suoi collaboratori di rilevanza internazionale. Il trio, infatti, è completato dal batterista Mimmo Campanale e dal contrabbassista Marco Loddo, oltre alla presenza come special guest di Fabrizio Bosso e della Giapponese Aska Kaneko, entrambi musicisti considerati al top mondiale per capacità espressive e tecniche.Free vuole essere un anelito di libertà in generale e allo stesso tempo di richiamo alla libertà espressiva e compositiva che ha ispirato Michele Fazio nell'ultimo periodo, in uno stadio di maturità artistica centratissima e potente.Ma quello di domenica segnerà anche un momento storico per Xiao Yan e il parco Santa Geffa. Per la prima volta ci sarà un pianoforte a rendere ancora più magica l'atmosfera, un traguardo che 23 anni fa, all'inizio del lungo percorso di riqualificazione dell'ipogeo, nessuno avrebbe mai immaginato. Grazie all'impegno e alla passione di tanti volontari, questo sogno è diventato realtà.Appuntamento, quindi, domenica prossima per un concerto che ha tutte le carte in regola per essere indimenticabile.