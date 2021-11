Sciopero Amiu, possibili disagi nei turni di raccolta sabato 6 e lunedì 8

Amiu S.p.A. informa la cittadinanza che le Organizzazioni Sindacali nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, a seguito dell'interruzione delle trattative per il rinnovo del CCNL, hanno indetto per il giorno lunedì 8 novembre 2021 uno sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto di igiene ambientale.Per le stesse ragioni sabato 6 novembre, a partire dalle ore 10.30, le stesse Organizzazioni Sindacali Aziendali hanno indetto un'assemblea dei lavoratori che avrà luogo presso la sede aziendale di AMIU S.p.A.AMIU S.p.A. comunica pertanto che sia sabato 6 che lunedì 8 novembre potrebbero verificarsi disagi nell'esecuzione e nel completamento dei servizi di igiene urbana ambientali nel Comune di Trani.Nell'informare la cittadinanza che saranno garantite le prestazioni essenziali previste dalla Legge 146/90 e ss.mm.ii. e dall'Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001 si invitano tutte le utenze a voler collaborare per minimizzare i possibili disagi.Nelle giornate indicate, alcuni servizi di igiene urbana potrebbero non essere eseguiti o non completati e quindi si invita la cittadinanza alla massima diponibilità. In particolare si richiede agli utenti di evitare, per quanto possibile, l'esposizione dei rifiuti domenica 7 novembre 2021 per i possibili disagi nel turno di raccolta di lunedì 8 novembre o, in alternativa, di ritirare gli stessi in caso di mancata raccolta, esponendoli nuovamente al turno successivo previsto dal calendario oppure conferendoli al Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24.Per qualsiasi informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it oppure tramite Facebook alla pagina AMIU Trani.