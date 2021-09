Sciopero degli alunni del "de Sanctis" per i doppi turni e mancanza di aule

Scioperano gli alunni del Liceo "de Sanctis" di Trani, come avevano annunciato nei giorni scorsi: la protesta è rivolta alla problematica dell'istituzione dei doppi turni e all'ipotesi di spostamento di una ventina di classi nella struttura della ex università Lum sulla strada provinciale per Andria.All'inizio del nuovo anno scolastico, qualche giorno fa, ai ragazzi è stato comunicato che per mancanza di spazi per le aule (le iscrizioni, effettuate a febbraio, si sono rivelate numerosissime) si sarebbe provveduto al doppio turno: il primo con lezioni da tenersi dalle 8 alle 11.40; poi 20 minuti per la sanificazione, e poi nuovo turno dalle 12 alle 15. Un orario al quale si sono opposti sia studenti che famiglie: un documento con raccolta di firme è stato inviato ai vertici dell'istituzione scolastica a anche regionale per scongiurare questo tipo di orario scolastico; poi l'ipotesi di spostamento di alcune classi nella struttura della ex Lum su via Andria, ipotesi su cui si sta lavorando ma si prevedono tempi non brevi e strade, non nel senso burocratico ma fisico, non facili.Questa mattina gli studenti hanno scioperato.