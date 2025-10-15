Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: disagi a Trani il 17 ottobre

Amiu S.p.A. informa gli utenti che venerdì 17 ottobre 2025 è indetto uno sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale a livello nazionale per l'intera giornata. L'astensione collettiva dal lavoro è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali FP-CGIL, FT-CISL, UIL Trasporti e Fiadel.



Amiu S.p.A. comunica che, in concomitanza con la giornata di sciopero, potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale. Si fa presente che non è garantita l'apertura del centro comunale di raccolta di via Finanzieri e delle isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio). Saranno assicurate le prestazioni indispensabili previste per legge. Eventuali disagi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive.



Si invita, pertanto, la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o tramite Facebook e Instagram alla pagina AMIU Trani.