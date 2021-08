Scontro tra auto e moto in corso Manzoni

L'incidente in tarda mattinata senza gravi conseguenze

Uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato nella tarda mattinata di martedì 10 agosto su corso Alessandro Manzoni, all'altezza di piazza Fani. Il sinistro, probabilmente per una mancata precedenza, ha causato non pochi disagi e rallentamenti alla circolazione essendo la strada particolarmente trafficata a quell'ora. Non sembrerebbero esserci feriti ma solo lievi danni ai mezzi.