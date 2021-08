Scontro tra auto e moto su Corso Vittorio Emanuele: un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio in pieno centro cittadino, precisamente su Corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Badoglio. Per cause ancora tutte da chiarire, un'auto e una moto sono finite per scontrarsi: ad avere la peggio il motociclista che a seguito dell'impatto è caduto sull'asfalto. È stato soccorso dal 118 e poi trasportato all'ospedale di Barletta.Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per chiarire l'esatta dinamica del sinistro.