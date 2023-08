Scontro tra auto in via Bonomo, un ferito

Un incidente che ha visto coinvolte in totale tre auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in via Bonomo, angolo via Caposele. Una Ford proveniente da via Caposele in divieto si è scontrata contro una Lancia Ypsilon in transito su via Bonomo: nello scontro è stata coinvolta una terza vettura parcheggiata. Il conducente della Lancia ha riportato ferite e pertanto è stato soccorso in un primo momento da un infermiere che si trovava casualmente sul posto e poi dal personale del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso. Le auto incidentate hanno invece riportato diversi danni. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.