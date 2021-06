Scontro tra due auto in via Aldo Moro

Non sono ancora ben chiare la dinamica e le cause dell'incidente avvenuto nelle primissime ore del pomeriggio all'incrocio tra via Aldo Moro e via Margherita di Borgogna.Due le auto coinvolte; è intervenuto il soccorso del 118 ma al momento non ci sono notizie riguardo le condizioni dei conducenti dei i due mezzi , una Fiat 600 e una Fiat 500.Sul posto anche le forze dell'ordine per i necessari rilievi.