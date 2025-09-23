Collodi
Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»

Ancora nessuna certezza sui tempi di consegna

Trani - martedì 23 settembre 2025 11.23 Comunicato Stampa
"Siamo nuovamente di fronte ad un cantiere fermo? Sospeso? Di fatto non terminato entro l'inizio dell'anno scolastico; quello della scuola dell'infanzia Collodi è un mistero che si infittisce con il passare del tempo" - dichiara Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia.
La scuola è cominciata il 12 settembre ed è tutto com'era: i bambini sono ancora (temporaneamente!) nelle aule della scuola Cezza, i genitori non auto muniti possono utilizzare un autobus (all'orario stabilito per la stessa e non all'orario in cui terminerebbero le lezioni), le insegnanti ed il personale scolastico continuano a lavorare incessantemente per garantire equilibrio ai piccoli ospiti della scuola Cezza, il cantiere sembra essere "regolarmente" chiuso.
"E noi, che ormai conosciamo il modus operandi di questa amministrazione, avevamo preannunciato che all'inizio di questo anno scolastico i lavori non sarebbero terminati" - continua Ornella Gelso.
Si assiste da qualche settimana ad un cantiere che sembra fermo (nulla di diverso o strano, per loro evidentemente); ma ai genitori e al personale scolastico è stato comunicato il motivo di questa sospensione? Non avevano assicurato che avrebbero proceduto con velocità? E la scuola con la propria dirigenza riuscirà a presentare la struttura all'open day?
Intanto i genitori hanno visto infranta la promessa di iniziare questo nuovo anno alla Collodi e stanno per vedere infranta la promessa della fine lavori prevista per il 30 settembre, da quel che si diceva "nei corridoi".
È opportuno che "qualcuno" faccia chiarezza e spieghi qual'è lo stato dei lavori alla Collodi; anche se per l'amministrazione non è un problema tenere un cantiere sospeso e non dare ai cittadini un tempo definito entro il quale il disagio-sacrificio finirà.

"Noi faremo di tutto per arrivare alla verità dei fatti, auspicando una rapida conclusione dei lavori" - conclude Ornella Gelso - "perché se fossero terminati i fondi, se ci fossero problemi legati alla progettazione, alla mancata definizione di avanzamento lavori, errori di valutazione, sarebbe giusto che qualcuno dell'amministrazione abbia il coraggio di dirlo e di assumersi la responsabilità".
