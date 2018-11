Servizio 118: scatta l'ora dell'Oer Trani

"Da mo' vale", si dice a Trani. È avvenuto allo scoccare della mezzanotte il passaggio di consegne tra la Misericordia di Andria e gli Operatori Emergenza Radio (OER) di Trani che da oggi gestiranno il servizio di emergenza urgenza, conosciuto come 118, della Asl Bt, occupandosi della postazione tranese.Non cambiano medici e infermieri e cioé i dipendenti Asl, cambiano invece i mezzi di soccorso e il personale volontario che sarà composto principalmente da tranesi, 16 persone selezionate e formate per svolgere al meglio questo ruolo e che, insieme ai 4 autisti soccorritori legati alla postazione e passati come dipendenti Oer, copriranno tutti i turni necessari per garantire il servizio 24 ore su 24. Dopo 14 anni dall'istituzione del SEUS (servizio emergenza urgenza sanitaria) da parte della Regione Puglia, un'associazione tranese diventa protagonista sul territorio.Un percorso non semplice. Per tutti coloro che conoscono la storia della nostra città e dell'Oer Trani è impossibile non ricordare quanto accaduto sei anni fa, con l'incendio all'interno della sede dell'associazione che distrusse i mezzi di soccorso e segnò uno dei momenti più bui di Trani. Da lì però è iniziata una lenta e faticosa risalita, una ricostruzione costante, un sacrificio dopo l'altro che oggi hanno portato a questo prestigioso traguardo: i protagonisti sono i circa centro associati e tutti coloro che con le donazioni hanno permesso ciò.Da oggi, dunque, per l'Oer Trani e per la città intera inizia un nuovo capitolo, si sta scrivendo un altro pezzettino di storia.