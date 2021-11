Servizio raccolta rifiuti verdi, Amiu incontra il consigliere Centrone

Si è tenuto martedì 2 novembre 2021 un incontro tra Amiu S.p.A. ed il consigliere comunale Michele Centrone avente ad oggetto il servizio eseguito da Amiu S.p.A. di raccolta a chiamata di rifiuti verdi.Il consigliere comunale Centrone ha voluto sottolineare l'importanza di un'attività prevista nel contratto di servizio di igiene urbana vigente tra Comune di Trani e AMIU S.p.A. grazie alla quale le utenze domestiche, oltre a conferire i rifiuti verdi presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" con sede in via Finanzieri n. 24, possono richiedere e concordare il ritiro a domicilio da parte di AMIU S.p.A. dei rifiuti verdi. In particolare gli utenti interessati al servizio possono richiedere contenitori di adeguata volumetria all'interno dei quali devono essere posizionati i rifiuti. Al termine delle attività di potatura, agli utenti è data la possibilità di prenotare il ritiro nel giorno preventivamente concordato con l'Azienda"."Si tratta – dichiarano da AMIU – di un servizio sviluppato per andare incontro alle esigenze della cittadinanza ed in linea con una corretta differenziazione del rifiuto. Tale attività si inserisce in un sistema di gestione dei rifiuti che da ottobre 2020 ha rivoluzionato, con l'avvio della raccolta differenziata sull'intero territorio comunale, le abitudini dell'intera cittadinanza. AMIU S.p.A., nell'accogliere l'impulso fornito dal consigliere Centrone che si ringrazia per l'interessamento, si è impegnata nell'occasione a sviluppare e pianificare una campagna di comunicazione per aumentare la consapevolezza del servizio da parte dell'utenza"."Sono certo - aggiunge il consigliere comunale Michele Centrone – che il servizio, già presente nel contratto dei servizi vigente, sarà utile per tutti coloro che provvedono personalmente ai lavori di potatura dei propri giardini e, allo stesso tempo, ridurrà il problema (di non poco conto) dell'abbandono incontrollato di rifiuti".Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivendo alla pagina Facebook di AMIU Trani e all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it