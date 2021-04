Settimana Medioevale, si svolgerà a Trani dal 5 all'8 agosto

Eccoci giunti alla XVII° edizione de La Settimana Medioevale. Dopo un'attenta analisi per l'emergenza covid-19, abbiamo deciso di portare avanti la manifestazione in ottemperanza delle restrizioni dovute dal DPCM. Anche quest'anno abbiamo creduto fermamente di poter di realizzare La Settimana Medioevale all'interno di "Palazzo delle Arti Beltrani", in collaborazione con il direttore Niki Battaglia e il suo staff, lo scorso anno davvero impeccabili nella gestione dell'evento all'interno dello stabile nel pieno rispetto delle norme anti covid-19.Stando alle istanze ministeriali, si potrà accedere su prenotazione recandosi direttamente alla biglietteria o, semplicemente, selezionando la preferenza sul sito di "Palazzo delle Arti". La Settimana Medioevale si svolgerà dal 05 al 08 agosto 2021, occasione per cui l'Associazione Culturale Trani Tradizioni allestirà alcune sale della struttura con mostre medioevali, percorsi di narrazione storica, danze, balli, canti, giochi e giocoleria. Come novità quest'anno abbiamo pensato di riproporre la seconda edizione della rievocazione Sancto Nichola Peregrino, per la quale la macchina organizzativa sta lavorando ormai da tempo. I suddetti eventi saranno trasmessi in diretta streaming sui canali di "Palazzo delle Arti" e di "Trani Tradizioni".Tenendo presente che lo scorso anno la manifestazione ha registrato sold-out in tutte le date, gli spettacoli saranno ripetuti più volte nel corso delle serate per permettere ad un maggior pubblico di poter partecipare. Rispettando tutte le norme sanitarie, vi aspettiamo nel medioevo. Il programma sarà pubblicato in seguito.