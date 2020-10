Si spezza un grosso ramo nel cortile della scuola Baldassarre: traffico rallentato

Si è rischiato che qualcuno si facesse seriamente male nella tarda mattinata di oggi, in via Istria, nel cortile posteriore della scuola Baldassarre. A causa delle forti raffiche di vento, un grosso ramo di pino si è spezzato finendo per terra. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno, studente o personale della scuola, si trovasse a passare nel cortile. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per rimuovere gli altri rami pericolanti con motosega, motivo per cui il traffico ha subito dei forti rallentamenti.Quello spezzatosi oggi è soltanto uno dei tanti alberi della via ormai malati e da estirpare. Questa mattina un altro albero si è spezzato nella centralissima via Bovio, a distanza di solo poche settimane da un episodio analogo sempre in quel tratto di strada.