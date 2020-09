Soccorsi sul porto nella notte, tra difficoltà e assembramenti

Social Video 15 secondi Assembramenti sul Porto, difficoltà per i soccorsi

Difficili le operazioni di soccorso per il 118 chiamato ad intervenire nella notte tra sabato e domenica in piazza Tiepolo per soccorrere una ragazza che ha avvertito un malore a causa dell'alcol.Erano circa l'una di notte, quando i soccorritori giunti nell'area portuale si sono trovati davanti una situazione surreale: gente assembrata e senza mascherina, musica ad alto volume e auto parcheggiate in doppia fila che hanno reso difficili il passaggio dei mezzi di soccorso. Il caos creatosi ha fatto credere a molti si trattasse di una sparatoria o rissa. Per riportare l'ordine è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine.