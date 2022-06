Solennità del Corpus Domini, stasera messa solenne e processione

Oggi, domenica 19 giugno, la Chiesa festeggia la solennità del Corpus Domini, espressione latina, "Corpo del Signore". E' la festività che la Chiesa cattolica festeggia il giovedì dopo la festa della SS. Trinità, per solennizzare in modo del tutto particolare l'Eucaristia; dopo il Vaticano II è denominata 'Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo'. La festa, introdotta da Papa Urbano IV nel 1264, dopo il miracolo di Bolsena, fu confermata da Clemente V nel 1314. Dal XV secolo, anche a seguito delle indulgenze speciali elargite dai Papi Martino V ed Eugenio IV, si diffuse in tutta la Chiesa l'usanza della processione del Corpus Domini. In Italia, con l'abolizione delle feste infrasettimanali, la festività viene celebrata la domenica successiva.A Trani questa sera, in Piazza Duomo, ci sarà una solenne messa presieduta da mons. Domenico De Toma e concelebrata dall'intero clero cittadino. Seguirà, dopo due anni di assenza, la solenne processione con le realtà religiose e laicali cittadini. Questo il percorso: Piazza Duomo, via Beltrani, piazza Lambert, piazza Mazzini, piazza Marconi, via Mario Pagano, piazza della Libertà, via Mario Pagano, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, piazza Gradenigo, via Fra' Diego Alvarez, piazza re Manfredi, Tribunale, piazza Duomo.